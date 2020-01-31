Stabil'den 'Kovala' sürprizi!

31.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:41

17 Nisan'da vizyona girmesi beklenen filminde Stabil'e Patron ve Ati242 gibi önemli rapçiler de eşlik edecek. Yapımcılığını Taff, Wovie, Retro, Dmc & Netd üstlendiği Kovala'nın soundtrack'i bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.



