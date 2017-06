Hatay'da Hristiyanların her yıl 29 Haziran'da kutladıkları St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı etkinlikleri kapsamında Batıayaz Ermeni Kilisesi'nde "Barış Ritüeli" gerçekleştirildi.



Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Antakya Polifonik Korolar Derneği Başkanı Sezgin Suna, Samandağ ilçesine bağlı Batıayaz Mahallesi'nde bulunan kilisede gerçekleştirilen etkinlikte, barışın ve hoşgörünün önemine değindi. Suna, "Barış her zaman yanı başımızda olsun. Barışsız bir dünya olmasın diyoruz. Çocuklarımız için yaşanılası ve savaşsız bir dünya istiyoruz." dedi.



Antakya'da Türk Katolik Kilisesine 1976'da rahibe olarak atanan Barbara Kallasch'ın 1986'dan itibaren bu etkinliği düzenlediğini anlatan Suna, ritüele sesiyle, enstrümanıyla profesyonel, amatör, küçük-büyük herkesin katılabildiğini kaydetti.



Konuşmaların ardından farklı mezhep ve dinlere mensup kişilerden oluşan koro ile on kişilik orkestra grubu yaklaşık bir saat süren etkinlikte barış temalı şarkılarını seslendirdi.