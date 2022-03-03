ST. PETERSBURG - Rusya'da barış isteyenlerin gösterileri devam ediyor

Eylemden detaylar

Eylemcilerin gözaltına alınmasından detaylar ST. PETERSBURG - Rusya'da, Ukrayna ile savaşın durdurulması ve barışın sağlanması için düzenlenen protesto eylemlerine sekizinci gününde de önemli ölçüde katılım devam ediyor. St. Petersburg'da düzenlenen ve güvenlik güçlerinin müdahale ettiği gösteride, bazı eylemciler gözaltına alındı.