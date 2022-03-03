ST. PETERSBURG - Rusya'da barış isteyenlerin gösterileri devam ediyor - Haberler

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ST. PETERSBURG - Rusya'da barış isteyenlerin gösterileri devam ediyor

AA, Sergey Mihailicenko - Güncel
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Eylemden detaylar Eylemcilerin gözaltına alınmasından detaylar ST. PETERSBURG - Rusya'da, Ukrayna ile savaşın durdurulması ve barışın sağlanması için düzenlenen protesto eylemlerine sekizinci gününde de önemli ölçüde katılım devam ediyor.

Eylemden detaylar

Eylemcilerin gözaltına alınmasından detaylar ST. PETERSBURG - Rusya'da, Ukrayna ile savaşın durdurulması ve barışın sağlanması için düzenlenen protesto eylemlerine sekizinci gününde de önemli ölçüde katılım devam ediyor. St. Petersburg'da düzenlenen ve güvenlik güçlerinin müdahale ettiği gösteride, bazı eylemciler gözaltına alındı.

ST. PETERSBURG - Rusya'da barış isteyenlerin gösterileri devam ediyor

ST. PETERSBURG - Rusya'da barış isteyenlerin gösterileri devam ediyor

ST. PETERSBURG - Rusya'da barış isteyenlerin gösterileri devam ediyor

AA / Sergey Mihailicenko - Güncel

Petersburg, Protesto, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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