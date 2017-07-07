St. Pauli Takımı Stadını G20 Protestocularına Açtı

- Stadın dışından genel görüntüler

Stadın içinden detaylar Almanya'nın Hamburg şehrinin ünlü takımı St. Pauli'nin yöneticileri, kentte G20 Zirvesi'ni protesto edenlerden 200 kadarının Millerntor stadında kamp kurmasına izin verdi.



Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bu kararın polisin Hamburg'da yasadışı şekilde protestocuların bazı kamplarını boşaltması ve çoğu protestocunun yatacak yeri olmaması sebebiyle alındığı belirtildi.



Takımın sitesinde bu haber "Yes,We Camp!" başlığıyla verildi.



Alman St. Pauli takımı Hamburglu liman işçileri ve yoksullar tarafından 100 yıl önce kurulmuş.