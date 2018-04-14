St.louis Fed Başkanı Bullard'dan "Tutanak" Eleştirisi

ABD Merkez Bankası (Fed) St. Louis Şubesi Başkanı James Bullard, Fed tutanaklarında tüm üyelerin ek faiz artışları ön gördüğüne yönelik bir ifadenin bulunmasına şaşırdığını belirterek, "O ifadenin kaynağını tam olarak anlayamadım" dedi.



Bullard, Washington Üniversitesinde yaptığı konuşmada, Fed'in son toplantısında faiz artışlarına ara verilmesi gerektiğini savunduğunu açıkladı.



Buna karşın, geçen çarşamba yayımlanan toplantı tutanaklarında, tüm üyelerin ek faiz artışlarının muhtemelen gerekli olacağını düşündüğüne dair bir cümlenin yer almasının kendisini şaşırttığını belirten Bullard, "O ifadenin kaynağını tam olarak anlayamadım." ifadesini kullandı.

Bullard, mevcut faiz oranının Amerikan ekonomisini dengeleyecek "nötr" seviyeye çok yakın olduğu görüşünü paylaşırken, ek faiz artışlarının gereksiz ve zararlı olabileceğini vurguladı.

ABD ve Çin arasında yaşanan gerilim ve misillemelerin etkisinin anlaşılması için beklenmesi gerektiğini kaydeden Bullard, ayrıca geçici vergi indirimlerinin kalıcı faiz artırımları için yeterli bir gerekçe olmadığını sözlerine ekledi.