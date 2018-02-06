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St. Louis Fed Başkanı Bullard'dan Piyasalara Uyarı

St. Louis Fed Başkanı Bullard'dan piyasalara uyarısında, "İşsizlik ve enflasyon arasındaki verisel ilişki son yıllarda bozuldu ve belki sıfırlandı.

St. Louis Fed Başkanı Bullard'dan Piyasalara Uyarı

St. Louis Fed Başkanı Bullard'dan piyasalara uyarısında, "İşsizlik ve enflasyon arasındaki verisel ilişki son yıllarda bozuldu ve belki sıfırlandı. İş gücü piyasasından gelen iyi haberlerin, direkt daha yüksek enflasyona yol açacakları şeklinde yorumlanmasından sakınılmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dunya.com

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