St. Johnstone maçına İsviçreli hakem

Galatasaray ile İskoçya'nın St. Johnstone ekibi arasında 5 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçını, İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Galatasaray ile İskoçya'nın St. Johnstone ekibi arasında 5 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçını, İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadelede Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bekim Zogaj ve Jonas Erni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Lukas Fahndrich olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı