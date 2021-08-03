St. Johnstone maçı D-Smart ve D-Smart Go'da
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St. Johnstone maçı D-Smart ve D-Smart Go'da

St. Johnstone maçı D-Smart ve D-Smart Go'da
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye'nin yenilikçi dijital platformu D-Smart, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray ile St. Johnstone arasında oynanacak ilk maçı izleyicileriyle buluşturuyor.

 

Türkiye'nin yenilikçi dijital platformu D-Smart, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray ile St. Johnstone arasında oynanacak ilk maçı izleyicileriyle buluşturuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turunda PSV Eindhoven karşısında istediği sonucu alamayan Galatasaray'ın Avrupa yolculuğu UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda İskoçya'nın St. Johnstone takımını konuk edecek. Saat 20.00'de D-Smart'ta maç önü özel programıyla başlayacak futbol heyecanı 21.00'de maç ve sonrasında özel röportajlarla gece yarısına kadar sürecek.Galatasaray - St Johnstone maçı D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan yayınlanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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