St. Johnstone-Galatasaray maçına doğru
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St. Johnstone-Galatasaray maçına doğru

St. Johnstone-Galatasaray maçına doğru
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak İskoç ekibi St. Johnstone'un teknik direktörü Callum Davidson, play-off turuna yükselmek için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak İskoç ekibi St. Johnstone'un teknik direktörü Callum Davidson, play-off turuna yükselmek için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Davidson, çevrimiçi düzenlediği basın toplantısında, ilk maçta deplasmanda aldıkları 1-1'lik skorun önemine dikkat çekerek, "Bizim gibi bir kulübün Galatasaray'a meydan okuması çok büyük bir iş. Sporla ilgilenen birçok kişi bunun ne kadar iyi bir sonuç olduğunun farkında. Yine çok zor olacak ama sonuna kadar mücadele etmeli ve iyi bir sonuç almak için kendimize şans vermeliyiz." diye konuştu.

Galatasaray gibi tarihinde UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonluğu bulunan, milyonlarca taraftara sahip bir takımla kıyaslandığında St. Johnstone'un 2 bin 700 sezonluk bilete sahip bir kulüp olduğunu belirten Davidson, turu geçmeleri halinde olağanüstü bir başarıya imza atacaklarını kaydetti.

Galatasaray'ın şüphesiz favori olduğunu ve bunun da sarı-kırmızılı takım üzerinde baskı oluşturduğunu dile getiren İskoç teknik adam, "Takım olmamız ve durumun tadını çıkarmamız gerekiyor. Yarın da bunu yapmaya çalışacağız. Doğru şeyleri yaparsak ve yüksek bir performans sergilersek, bu bize şans verir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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