St. Johnstone-Galatasaray

İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: McDiarmid ParkHakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)Galatasaray: İsmail Çipe, Boey, Luyindama,...