St. Johnstone-Galatasaray
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St. Johnstone-Galatasaray

St. Johnstone-Galatasaray
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: McDiarmid ParkHakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)Galatasaray: İsmail Çipe, Boey, Luyindama,...

İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: McDiarmid Park

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)

Galatasaray: İsmail Çipe, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Feghouli, Arda Turan, Diagne

St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Brown, McCann, Davidson, Craig, Booth, Kane, O'Halloran

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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