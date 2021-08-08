St. Johnstone evinde berabere kaldı
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St. Johnstone evinde berabere kaldı

St. Johnstone evinde berabere kaldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki rakibi St. Johnstone, İskoçya Ligi'nin 2'nci hafta maçında sahasında Motherwell ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki rakibi St. Johnstone, İskoçya Ligi'nin 2'nci hafta maçında sahasında Motherwell ile 1-1 berabere kaldı.

İskoçya Ligi'nin 2'nci haftasında St. Johnstone, sahasında Motherwell ile karşı karşıya geldi. St. Johnstone, 34'üncü dakikada O'Donnell'ın kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Motherwell, 80'inci dakikada Watt'ın golüyle skorda eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 bitti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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