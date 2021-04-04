St. Antuan Kilisesi'nde Paskalya ayini düzenlendi
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St. Antuan Kilisesi'nde Paskalya ayini düzenlendi

Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel
St. Antuan Kilisesi'nde Paskalya ayini düzenlendi

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla St. Antuan Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

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Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla St. Antuan Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Vatikan İstanbul Büyükelçisi Başpiskopos Paul Russel'in yönettiği ayin 1,5 saat sürdü.

Ayinde mum yakılarak dilekte bulunulurken, ilahiler ve dualar okundu.

St. Antuan Kilisesi papazlarından Anton Bulai, ayinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Paskalya'nın Hristiyanlar için en önemli bayram olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Paskalya'yı kutluyoruz, Mesih İsa'nın dirilişini kutluyoruz. Önce Mesih İsa'nın ızdırapları ve ölümünün ardından dün akşamdan bu yana Mesih İsa'nın dirilişini kutluyoruz. Hristiyanlar için en önemli bayram. Rabb'e şükrediyoruz pandemi döneminde her ne kadar olursa kutladık ama yapabildik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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