ST. ANTUAN KİLİSESİ'NDE PASKALYA AYİNİ
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ST. ANTUAN KİLİSESİ'NDE PASKALYA AYİNİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hristiyanlıkta İsa peygamberin dirilişi anlamına gelen ve en büyük bayram kabul edilen Paskalya Bayramı nedeniyle Beyoğlu'ndaki St. Antuan Katolik Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Hristiyanlıkta İsa peygamberin dirilişi anlamına gelen ve en büyük bayram kabul edilen Paskalya Bayramı nedeniyle Beyoğlu'ndaki St. Antuan Katolik Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Koronavirüs salgını gölgesinde gerçekleşen ayin, saat 11.30'da başladı. İstiklal Caddesi'ndeki kiliseye gelenler, İncil'den bölümlerin okunduğu ve ilahilerin seslendirildiği ayinin ardından mum yakarak dua okudu. Ayin yaklaşık 1,5 saat sürdü. Çok sayıda kişinin katıldığı ayini, Vatikan Büyükelçisi Başpiskopos Paul Russel yönetti. St. Antuan Kilisesi'nin Papazı Anton Bulai, 'Paskalya bizim için en önemli bayramlardan biri. Çünkü bugün Hristiyanlıkta İsa peygamberin dirilişini kutluyoruz. Kutlamalar dün akşam itibariyle başladı. Bu yıl pandemi nedeniyle çok basit bir şekilde kutladıkö dedi.

ST. ANTUAN KİLİSESİ'NDE PASKALYA AYİNİ
ST. ANTUAN KİLİSESİ'NDE PASKALYA AYİNİ
ST. ANTUAN KİLİSESİ'NDE PASKALYA AYİNİ
ST. ANTUAN KİLİSESİ'NDE PASKALYA AYİNİ
ST. ANTUAN KİLİSESİ'NDE PASKALYA AYİNİ
ST. ANTUAN KİLİSESİ'NDE PASKALYA AYİNİ
ST. ANTUAN KİLİSESİ'NDE PASKALYA AYİNİ
ST. ANTUAN KİLİSESİ'NDE PASKALYA AYİNİ
ST. ANTUAN KİLİSESİ'NDE PASKALYA AYİNİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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