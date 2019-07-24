SSPE hastalarından "Ayrı ünite" talebi

Şanlıurfa Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) Hastaları Derneği Başkanı İsa Çetinkaya, kentte kızamık virüsünün neden olduğu bin 681 SSPE hastası için "Ayrı ünite" kurulmasını talep ettiklerini söyledi.

Çetinkaya, beraberindeki üyelerle dernekte düzenlediği basın toplantısında, hastalık hakkında bilgi verdi.

Söz konusu hastalığa kızamık virüsünün neden olduğunu belirten Çetinkaya, özellikle 1999 yılından itibaren hastalığın yaygınlaştığını anlattı.

Devletin desteğiyle SSPE hastalarının sorunlarının giderilmeye çalışıldığını vurgulayan Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Son 3 ayda kent merkezi ve ilçelerimizde 24 kişiye SSPE tanısı konuldu. Bu hastalar için özellikle 1999 yılı çok kötüydü ancak şu an korkumuz ise 2014 sonrası kızamık geçirip de aşılanmayan hastalarımızın bulunmasıdır. Kentimizde şu anda bin 681 SSPE hastası var bundan dolayı hastanelerde ayrı ünite yapılmasını istiyoruz. Dernek kayıtlarımızın dışında olan hastaları da düşünürsek bu durumda olan çok ciddi bir kitlenin bulunduğu değerlendirilebilir. Bunun için hastalarımızın sağlık hizmetlerinden biraz daha kolay faydalanabilmesi için ayrı bir ünitenin daha iyi olacağını düşünüyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüz ve valiliğimizden bu konuda destek bekliyoruz."

Kaynak: AA