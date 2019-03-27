Şsm'nin Konukları Gto Temsilcileri Oldu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, açılışı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Şehitkamil Sanat Merkezi'nde Gaziantep Ticaret Odası temsilcilerini misafir etti. GTO temsilcilere ŞSM'nin niteliklerini anlatan Fadıloğlu, "Göreve geldiğimiz günden beri yaşanabilir kentler sıralamasında Gaziantep'i nasıl daha yukarılara çıkarabiliriz düşüncesiyle çalıştık. Daha yapılacak çok işimiz var" dedi.

Geniş katılımlı bir törenle geçtiğimiz günlerde halkın hizmetine sunulan Şehitkamil Sanat Merkezi'nin (ŞSM) son konukları Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, yönetim kurlu üyeleri ve temsilcileri oldu. GTO temsilcileriyle birlikte ŞSM'yi gezen ve yapıyla ilgili teknik bilgi paylaşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra yaptığı sunum eşliğinde programa katılanları Şehitkamil'e yapılacak yeni hizmetlerle ilgili bilgilendirdi.

"Kaynakları yerinde ve verimli kullanmak lazım"

Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin fikir, öneri ve taleplerinin kendileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Rıdvan Fadıloğlu, GTO temsilcilerine hitaben "Şehitkamil Sanat Merkezi, Gaziantep'in kültür ve sanat hayatına katkı koyacaktır. Göreve geldiğimiz günden beri yaşanabilir kentler sıralamasında Gaziantep'i nasıl daha yukarılara çıkarabiliriz düşüncesiyle çalıştık. Tabi bu durum imkanlarla doğru orantılı bir durum. Kaynak bulacaksınız, proje yapacaksınız, uygulamaya geçireceksiniz, bunların ötesinde de sürdürülebilir kılacaksınız. Bugüne kadar bile bile hata yapmamaya gayret gösterdik. Tamamen adalet ilkesinden şaşmadan teraziyi hassas, dengeli şekilde kullanmak adına elimizden gelen gayreti gösterdik. Biz milletimize efendi değil, hizmetkar olmak için çalışıyoruz. Daha yapılacak çok işimiz var. Ancak kaynakları yerinde ve verimli kullanmak lazım. İnşallah halkımızdan aldığımız destekle daha nitelikli projeleri hizmete geçireceğiz. Her biriniz bizim için birer göz ve müfettişisiniz. Bizim göremediğimiz noktalar var. Eleştireceğiniz noktalar varsa ben bunları dinlemek istiyorum. Bizim yaptığımız işleri anlatmamızdan çok sizin gördüğünüz eksikliklere çözüm üretebilirsek, kendimizi başarılı sayarız" dedi.

ŞSM yeni bir renk oldu

ŞSM, Gaziantep'in sosyal, kültürel ve sanat hayatı için yeni bir renk oldu. Toplam 14 bin 600 metrekare kapalı alana sahip ŞSM içerisinde 400 kişilik konser salonu, sanat galerisi, VİP salonu, 7 adet musiki eğitim salonu, 120 metrekare prova salonu, 3 adet kulis, 4 adet el sanatları atölyesi, 7 adet müzik aletleri depolama alanı, 5 adet idari büro, 240 kişilik açık amfi ve fuaye alanı, bin 700 metrekare teras ve açık sergi alanları, kütüphane, E-Kütüphane, kafeterya, 2 katlı 250 araçlık kapalı otopark bulunuyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA