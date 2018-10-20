Şsm'nin Açılışına Sayılı Günler Kaldı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep'in kültür-sanat hayatına farklı bir boyut kazandıracak Şehitkamil Sanat Merkezi'nin açılışına sayılı günler kala mimarlarla birlikte inceleme gezisi gerçekleştirildi. Mimarlarla birlikte ŞSM'yi inceleyen Fadıloğlu, amaçlarının yaşayan bir mekan elde etmek olduğunu vurguladı.

Gaziantep'in kültür ve sanat hayatına yeni bir renk katacak Şehitkamil Sanat Merkezi'nin (ŞSM) yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Toplam 5 bin 550 metrekare büyüklüğünde inşa edilen Şehitkamil Sanat Merkezi'nin içerisinde 400 kişilik çok amaçlı salon, sergi salonu, açık amfi alanı, VİP salonu, prova salonları, telli çalgılar, vurmalı çalgılar, ses ve piyano atölyeleri, fotoğraf, ebru, resim, hat atölyeleri, kütüphane, yönetim ofisleri ile kafeterya bulunuyor. Şehitkamil Sanat Merkezi'nin önümüzdeki günlerde halkın hizmetine sunulması bekleniyor.

Gaziantep Mimarlar Odası Başkanı Hasan Özgür Girişken ve beraberindeki mimarlar, Şehitkamil Sanat Merkezi'ni yerinde inceledi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler, katılımcılara yapıyla ilgili teknik bilgiler verdi, sorulan soruları yanıtladı.

"65 farklı bakış açısının içerisinde en ideali yakalandı"

Gezi sonrası açıklamada bulunarak Şehitkamil Sanat Merkezi'nin birçok ihtiyaca cevap verebilecek şekilde tasarlandığını dile getiren Rıdvan Fadıloğlu, "Öncelikle yapının bu noktaya gelmesinde emeği olan Gaziantep Mimarlar Odası'nın bundan önceki yönetimine, mevcut yönetimine yürekten teşekkür ediyorum. Hakikaten bizi onlar yüreklendirdiler. Bu bir sanat merkezi yapma fikrini ortaya koyduğumuzda onlar haklı olarak, eğer nitelikli bir yapı istiyorsanız yarışma projesi düzenlenmeli dediler. Biz de kamu kuruluşları olarak yarışma projelerinden hep korkmuşuzdur. Acaba sıkıntı olur mu, şurasına dokunulur mu, dokunulmaz mı gibi sıkıntılar vardı. Sağ olsunlar mimarlarımız bize yol gösterdiler. Sonunda karar kıldık ve ulusal bir yarışma yapıldı. Toplamda 65 projenin yarıştığı bir yarışma oldu. Birinci olan projeyi yaptık. Biz aynı zamanda bir farkındalık oluşturduk. Yıllardır bu korku vardı ama ben şahsen inanıyorum ki bundan sonraki süreçlerde eğer acele etmiyorsanız mutlak suretle yarışma projeleriyle daha iyiyi bulma imkanı oluyor. Çünkü önünüze bir sürü örnek olacak. Aksi takdirde hangi mimarla konuşuyorsanız, onun bakış açısının ötesinde bir bakış açısı yakalamanız mümkün değil. 65 farklı bakış açısının içerisinde en ideali yakalandı. Bu konuda da jüriye teşekkür ediyorum. Hakikaten nitelikli bir proje seçildi. Nihayetinde Gaziantepli bir müteahhidin burayı yapıyor olması ayrı bir değer oldu. Tabi bizim bakış açımızı, kaliteyi, estetikle ilgili kaygılarımızı biliyor olması nitelik kazandırmış oldu. Bizim bugünden sonraki amacımız burayı yaşayan bir mekan haline getirmek. Bugünden sonra kentimiz bu yapıya sahip çıkacak, buranın aktivitelerini arttıracak. Biz de el ele gönül gönüle tüm kamu kurum ve kuruluşları, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla burayı yaşayan bir yer haline getireceğiz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve Gaziantep Mimarlar Odası üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Diğer kamu kurumları için de örnek olması gerektiğini düşünüyoruz"

Yapıya ilişkin değerlendirmede bulunan Gaziantep Mimarlar Odası Başkanı Hasan Özgür Girişken ise, "Öncelikle bu yapının gerçekleşme sürecinde ulusal mimari yarışmasıyla elde edilmesi için Gaziantep Mimarlar Odası'nın öncü olmasından ben gurur duyuyorum. Uzun yıllar sonra ilk defa ulusal yarışma yöntemiyle elde edilen bir binayla uzun yıllar sonra şehirde yapılan bence en güzel binanın aynı bina olması tesadüf değil diye düşünüyorum. Bu süreçte Şehitkamil Belediyesinin ulusal mimari yarışması düzenlemesi, bu tasarımın gerçekleştirilmesini sağlaması ve süreci çok iyi yönetmesi dolayısıyla şehrin önemli bir yapı kazandığına inanıyorum. Şehitkamil Belediyesi tarafından atılan adımların, şehre kazandırılan bu önemli eserin diğer kamu kurumları için de örnek olması gerektiğini düşünüyoruz. Tüm mimarlar olarak biz yapıyı çok beğendik, eleştirebileceğimiz bir yönü de yok. Şehitkamil Belediyemize tekrar teşekkür ediyoruz. Gaziantep'e bu yapının hayırlı olmasını diliyoruz. Yapının uzun yıllar güzel hizmet vermesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şehrimizin sanatsal gelişimi açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum"

Yapıyla ilgili görüş belirten Yüksek Mimar Muhtar Küçükkömürcü, "Öncelikle Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu böyle bir projeyi hayata geçirdiği için kutluyorum. Şöyle ki bu eser kamusal yapıların nasıl elde edilmesine dair bir önemli bir örnektir. Ulusal ölçekli bir mimari proje yarışmasıyla bu yapının projesi elde edildi. Yaklaşık 65 proje katıldı bu yarışmaya, ülkemizin çeşitli illerinden ve Gaziantep'ten 10 mimar arkadaşımız bu yarışmaya katıldı. Konunun uzmanı mimarlar tarafından oluşan jüri üyeleri çok titiz bir çalışmayla projeyi seçtiler. Proje gerçekten Gaziantep'in geleneksel han yapısına örnekli bir iç avlu ve bunun etrafında oluşan dekorasyonlardan müteşekkil yapıya sahip. Kentimizin çeşitli sanatsal etkinliklerini bu çatı altında toplamış olması da çok önemli. Şimdiye kadar çeşitli sanat grupları amatör ya da profesyonel sanat grupları, mekan sıkıntısı çekmekteydiler. Bu açıdan da tamamlanan yapının şehrimizin sanatsal gelişimi açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yapımcı firma da çok titiz bir şekilde projenin yapım aşamasını uygulamış, onları da yürekten kutluyorum. Sanıyorum kamusal yapıların elde edilmesi konusunda çok önemli bir örnek teşkil etmiştir. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum, projenin kentimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP