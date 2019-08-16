ŞSM'de açık hava konseri

16.08.2019 11:48

Şehitkamil Sanat Merkezi'ndeki gitar kursunda eğitim gören kursiyerler, açık havada ders işledi. ŞSM önünden geçenlerin oluşturduğu topluluk, öğrencilerin mini konserini büyük bir ilgiyle takip ettiler.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) açılan gitar kursu, büyük ilgi gördü. Üst yaş sınırının olmadığı kursta haftanın iki günü eğitim gören kursiyerler, gitar enstrümanı ile ilgili her türlü bilgiye sahip olmanın yanı sıra kısa süre içerisinde istedikleri şarkıyı çalma yeterliliğine ulaşıyor. Kurstan isteyen herkes ücretsiz olarak yararlanıyor.

Kursiyerler, bir değişiklik yaptı ve dersi ŞSM amfi alanında halka açık bir ortamda işledi. Yoldan geçenlerin büyük ilgiyle takip ettiği ders, vatandaşların memnun bakışları arasında tamamlandı. Kursiyerlerin gitar enstrümanı eşliğinde söylediği şarkılar, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Hem kursiyerler hem de vatandaşlar, eğlenceli anlar yaşadı.

"İki aylık bir emeğin ürünüdür"

Ders sonrası açıklamada bulunan Gitar Eğitmeni Oğuz Çağrıcı, "İki aydan bu yana kursiyerlerimize eğitim vermekteyiz. Bugün burada sergiledikleri performans iki aylık bir emeğin ürünüdür. Öğrencilerimizin öğrendikleri bilgiler ışığında icra ettikleri şarkıları halka sunmak istedik. Şehitkamil Belediyemizin bize sağladığı desteğin neticesinde yürüttüğümüz çalışmaları sokak müziği havasında halkımıza sunduk" şeklinde konuştu.

"Bu durumdan ben çok mutluyum"

Gitar kursu öğrencilerinden Yusuf Umut Durmaz, etkinliğin kendisini çok mutlu ettiğini kaydetti. Durmaz, "18 yaşındayım. Gitar çalıyorum. Çok mutluyuz. Gaziantep'te bu tür aktivitelerin olması, bu tür imkanların sağlanması çok güzel. Hocalarımız çok iyi. Hocalarımız dersi çok iyi anlatıyorlar. Eğitim gördüğümüz yer, çok nezih bir ortam. Genel anlamda şartlar çok iyi. Çok kısa zamanda çok şey öğrendik. Dışarıda gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik hem bizim açımızdan hem de halkımız açısından çok iyi oldu. Bu durumdan ben çok mutluyum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA