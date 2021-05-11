SSK emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli maaşı bayramdan önce yatar mı?

SSK emekli maaşı ne zaman yatacak? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı öncesi maaşlarının ne zaman yatacağını merak eden vatandaşlar için araştırılan soruların yanıtlarını sizler için derledik.

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleştikten sonra enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı. Ramazan bayramı bu yıl 13-15 Mayıs tarihleri arasındadır. Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin bayram öncesi verilmesinden sonra vatandaşlar Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? SSK emekli maaşı ne zaman yatacak? sorularını sormaya başladı.

SSK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl emeklilere verilen bayram ikramiyesi fiyatında artış oldu. Artan emekli bayram ikramiyesinin bayramdan önce verilmesi vatandaşları sevindirdi. Erken alınan bayram ikramiyesi ile birlikte emekli maaşlarının da bayramdan önce yatıp yatmayacağı merak konusu. Emekli maaşının bayram öncesi yatıp yatmayacağı hakkında henüz resmi açıklama gelmedi ancak bugün hesaplara yatması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLEK?

Son dakika: Enflasyon oranında zam yapılarak 1.000 liradan 1.1000 liraya çıkarılan emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. İkramiyeler SSK emeklileri için 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ise 7 Mayıs'ta hesaplarda olacak.

Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri;

– Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak,

– TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak,

– Maaş ödemesinin yapılacağı Banka'nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek,

– Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak, kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve ATM'lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

Vatandaşlarımızın bu muafiyeti Banka'nın ikametine en yakın şubesine en kısa sürede geliş-gidiş yapmak için kullanmaları büyük önem taşınmaktadır.

Maaş/aylık/ücret veya ikramiye ödemeleri sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli gerekli tedbirler alınması, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılması gerekmektedir. Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecektir.