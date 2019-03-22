Ssbl Yurtdışındaki Türk İzlerini Yakalandı

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Erasmus projeleriyle Avrupa yollarında olan Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi öğrenci ve öğretmenleri 'Sosyal Girişimcilik için İngilizce' projesiyle bu kez Litvanya'nın Kaunas şehrindeydi. Proje kapsamında çeşitli etkinliklere katılan proje ekibi aynı zamanda şehrin farklı yerlerine yaptığı gezilerden birinde Türklerin izlerini sürme şansını da yakaladı.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'a 25 kilometre uzakta bulunan Trakai bölgesine Kırım'dan gelerek yerleşen Karay (Karaim) Türklerinin üç pencereli evlerini görüp 'Kıbın' denilen böreklerini yapmayı tecrübe ettiler. Galve Gölü'nün ortasında harika bir manzara sunan Trakai kalesini gezme fırsatı bulan ekip kalenin koruyucusu olarak önemli görevlere getirilen Karay Türklerinin bu bölgede varlıklarını hala koruyor olmalarından memnuniyet duydu. Müdür Başyardımcısı ve Tarih Öğretmeni Özgür Cengiz, Karay Türklerini bularak canlı tarihe şahit olduklarını, dönüşte okulda öğrencilerle ve tüm Samsun tarihçileriyle izlenimlerini paylaşacaklarını söyledi.

"Uluslarararası Kültür ve Gelenekler-Genç Kaşifler İş Başında" isimli proje ile ilgili diğer ziyaret 19-22 Mart tarihleri arasında Romanya'nın Suceava şehrinde gerçekleşti. Ziyarette ülkelerin el sanatları mirasları kısa filmlerle ve sunularla tanıtılırken geleneksel el sanatlarına dair atölye çalışmaları ve kültürel geziler de programda yer aldı. Kültürel zenginliklerin, benzerlik ve farklılıkların keşfedildiği ziyarette Okul Müdürü Hamza Sofuoğlu, "Özellikle Osmanlı İmparatorluğunun Balkanlara damgasını vurduğunu bir kez daha görmüş olduk" diyerek kültürel anlamda Osmanlı esintilerinin günümüze kadar geldiğini söyledi. Sofuoğlu ayrıca proje dili olan İngilizce'nin etkin kullanılması, ön yargıların kırılması ve hoşgörünün artması gibi hedeflenen temel kazanımlar gerçekleştirilmiş, tüm okullar için faydalı ve keyifli bir gezi olduğunu belirtti. - SAMSUN

Kaynak: İHA