SSB: "Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalandı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

SSB: "Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalandı"

18.12.2020 00:46 | Son Güncelleme: 18.12.2020 00:50
SSB:

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ukrayna ile ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzaladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ukrayna ile ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzaladı.

Savunma Sanayi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayii işbirliği artarak sürüyor. Başkanımız İsmail Demir 'in Kiev ziyaretinde Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalandı" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

SSB: 'Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalandı'
SSB: 'Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalandı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Serdar Ortaç Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Neymar Falcao Ali Koç Okan Buruk Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Adana Ankara Kumluca Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SSB: "Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalandı" | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 00:52:45. #1.14#
title