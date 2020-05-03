SSB öncülüğünde yerli video konferans ürünleri geliştirildi
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SSB öncülüğünde yerli video konferans ürünleri geliştirildi

SSB öncülüğünde yerli video konferans ürünleri geliştirildi
03.05.2020 14:26 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:28

SSB öncülüğünde yerli video konferans ürünleri geliştirildi Korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde en büyük ihtiyaçlardan biri haline gelen ve yabancı uygulamalardaki güvenlik açıklarıyla gündemde olan Video Konferans Ürünleri için Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından yerli...

SSB öncülüğünde yerli video konferans ürünleri geliştirildi

ANKARA - Korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde en büyük ihtiyaçlardan biri haline gelen ve yabancı uygulamalardaki güvenlik açıklarıyla gündemde olan Video Konferans Ürünleri için Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından yerli video konferans ürünleri geliştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, korona virüs ile mücadele döneminde uzaktan çalışmanın getirdiği güvenlik risklerine karşı üye firmalarının ürettiği güvenli yerli video konferans ürünlerinin kullanımını artırmayı hedefliyor. Kümelenme üyesi firmalar tarafından geliştirilen yerli video konferans ürünleri, kamu ve özel sektör tarafından ilgiyle karşılandı. Bir çok kurum tarafından kullanılmaya başlanan ürünler, görüntülü toplantıların yanı sıra uzaktan eğitim sürecinde de ihtiyaçları karşılayacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Her alanda yerlileştirme çalışmalarımız sürüyor. Yerli video konferans ürünlerini geliştiren Siber Güvenlik Kümelenmesi üyesi Karel, Gais, May Siber, Bites, YD Yazılım, 12M, Liberta, ICTerra, Nettsi ve Havelsan firmalarını tebrik ediyorum. Geliştirmeye ve üretmeye devam!" ifadelerini kullandı.

SSB öncülüğünde yerli video konferans ürünleri geliştirildi

Kaynak: İHA

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