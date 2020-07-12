SSB, M60T Tank modernizasyonlarını tamamladı
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SSB, M60T Tank modernizasyonlarını tamamladı

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterindeki tüm M60T tanklarını modernize ederek M60TM konfigürasyonuna yükseltti.

SSB, M60T Tank modernizasyonlarını tamamladı
12.07.2020 11:38 | Son Güncelleme: 12.07.2020 11:46

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterindeki tüm M60T tanklarını modernize ederek M60TM konfigürasyonuna yükseltti. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Tanklarımızı aktif koruma sistemleriyle modernize ederek, bu kabiliyete sahip dünyada üç ülkeden biri haline geldik" dedi.

SSB'den yapılan açıklamaya göre; Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Fırat Projesi kapsamında modernize edilen M60T tanklarına kazandırılan yeni teknoloji ve kabiliyetleri inceledi. Başkan Demir, ASELSAN'a yaptığı ziyarette, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ve yetkililerden proje hakkında detaylı bilgi aldı. Fırat Projesi kapsamında modernize edilen bir M60T tankına entegre edilen yeni teknoloji ve kabiliyetleri yerinde inceleyen Demir, açıklamada bulundu.

Savunma sanayiinde yurt dışına bağımlı olunan dönemlerde bu tankın mecburen İsrail'de modernize edildiğini belirten Demir, şu anda bu tankın üzerine o modernizasyonun da ötesinde çok daha fazla unsurlar eklendiğini belirtti. ASELSAN'da yapılan çalışmalarla tankın üzerine tehdit, uyarı, ikaz sistemleri, çeşitli görüntüleme sistemleri, karşı tedbir sistemleri konulduğunu belirten Demir, "Daha da önemlisi dünyada sadece üç ülkede bulunan aktif koruma sistemleri bu tanka yerleştirilmiş durumda. Bu da savunma sanayimizde nereye geldiğimizin çok güzel bir göstergesi. Bu tank şu özellikleriyle dünyada çok az ülkenin başarabildiği bir tank haline gelmiş durumda. Bu, şu anlama da geliyor: Altay tankında kullandığımız ve kullanacağımız bir dizi sistemi burada da uygulamış oluyoruz. Demek ki bu tank kazandığı kabiliyetler ile dünyadaki en kabiliyetli tanklar sınıfına girmiş oluyor" dedi.'ÇOK DAHA KISA SÜREDE GELİŞTİRİLME YAPILDI'Demir, modern tankın önünde durduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Türkiye'nin kullandığı daha önce envanterinde olan eski tankların bile modernize edilerek çok kabiliyetli hale getirilmesiyle ilgili bir süreci yaşıyoruz. M60 tankının yanında envanterde bulunan Leopard tanklarının da modernizasyon işlemi devam ediyor. Bu modernizasyon işlemi sırasında bazı unsurların, mesela zırhın dışarıdan temini ile ilgili yapılan çalışmalarda, orada temin süresiyle ilgili verilen takviminden çok daha kısa sürede geliştirilme yapıldı, bu tanklarda uygulandı. M60'ların takibi olarak Leopardlar da paralel olarak modernize edilmeye devam edilecek. Böylece bir taraftan Altay tankımızın seri üretim çalışmaları sürer iken bu tanklarımız da modernize edilerek dünyada en kabiliyetli tanklar sınıfına girmiş olacak. Bu konuda emeği geçen bütün çalışanlara teşekkür ediyoruz. ASELSAN'a, TÜBİTAK SAGE'ye, ROKETSAN'a, diğer savunma sanayii şirketlerimize, araç yapan, tank yapan zırhlı araç üreten şirketlerimizin hepsine teşekkür ediyoruz. ve bu hızla inşallah çok daha iyi ürünler piyasaya sürmelerini, ordumuzun envanterine vermelerini bekliyoruz, hayırlı olsun diyoruz."FIRAT PROJESİFırat Projesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan ana muharebe tanklarının tanksavar tehditlerine ve terör unsurlarına karşı daha etkin korunabilmesi ve mevcut sistemlere ilave yetenekler kazandırılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Mayıs 2017'de başlatıldı. Proje kapsamında 169 adet M60T tankının modernizasyonu ASELSAN tarafından gerçekleştirildi. Envanterdeki tüm M60T tankları M60TM konfigürasyonuna yükseltildi. Söz konusu tank entegrasyon faaliyetleri sınır bölgelerinde SSB, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve ASELSAN personelinin büyük özverileriyle gerçekleştirildi. Proje Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonları devam ederken ivedilikle hayata geçirildi ve modernize edilen tanklar ordunun kullanımına sunuldu. M60T modernizasyonu kapsamında dünya üzerindeki en modern tanklardan biri elde edildi. Tankların gerek yakın-orta mesafe atış kabiliyeti, gerek yakın-uzak mesafe beka ve savunma yetenekleri gerekse de tankın ve personelin idamesine yönelik yetenekler üst seviyelere çıkarıldı. Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonuna katılan tankçı personel tarafından ASELSAN modernizasyonu sonrasında tankların ATGM tanksavar füzelerine karşı çok büyük bir başarı sağladığı ve aynı zamanda meskun mahalde tankların operasyonel yeteneklerinin artırıldığı bildirildi. Modernizasyonu gerçekleştirilen tanklar halen aktif olarak görevlerine devam ediyor.Öte yandan, M60T tanklarının M60TM konfigürasyonuna modernize edilmesi sırasında tank üzerine entegrasyonları sağlanan sistemler şunlar: "Lazer Uyarı Sistemi, Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Teleskopik Periskop Sistemi, Konum ve Yönelim Tespit Sistemi, Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, Tank Sürücü Görüş Sistemi, Koruma Astarı, İklimlendirme Sistemi, Yardımcı Akım Sistemi ve PULAT Aktif Koruma Sistemi."

Kaynak: DHA

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