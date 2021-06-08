SSB ile Letonya Savunma Bakanlığı arasında Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası
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SSB ile Letonya Savunma Bakanlığı arasında Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Haberler | Güncel

SSB ile Letonya Savunma Bakanlığı arasında Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Letonya Savunma Bakanlığı ile SSB arasında Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalandığını duyurdu.

SSB ile Letonya Savunma Bakanlığı arasında Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Letonya Savunma Bakanlığı ile SSB arasında Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalandığını duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "Letonya Savunma Bakanlığı ile Başkanlığımız arasında iki ülke savunma sanayii ilişkilerini artırmayı amaçlayan Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Başkan Prof. Dr. İsmail Demir ile Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Parbriks tarafından imzalandı" ifadeleri kullanıldı.

SSB ile Letonya Savunma Bakanlığı arasında Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası
SSB ile Letonya Savunma Bakanlığı arasında Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası
SSB ile Letonya Savunma Bakanlığı arasında Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası
SSB ile Letonya Savunma Bakanlığı arasında Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek

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