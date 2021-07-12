SSB: "Hisar O + Seri Üretim Sözleşmesi imzalandı"

SSB: "Hisar O + Seri Üretim Sözleşmesi imzalandı" Cumhurbaşkanlığı Savuma Sanayii Başkanlığı, Hisar O+ Seri Üretim Sözleşmesi'nin imzalandığını, sözleşme kapsamındaki teslimatların 2024'e kadar gerçekleştirilmesinin planlandığını duyurdu.