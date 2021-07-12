SSB: "Hisar O + Seri Üretim Sözleşmesi imzalandı"
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SSB: "Hisar O + Seri Üretim Sözleşmesi imzalandı"

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Haberler | Güncel

SSB: "Hisar O + Seri Üretim Sözleşmesi imzalandı" Cumhurbaşkanlığı Savuma Sanayii Başkanlığı, Hisar O+ Seri Üretim Sözleşmesi'nin imzalandığını, sözleşme kapsamındaki teslimatların 2024'e kadar gerçekleştirilmesinin planlandığını duyurdu.

SSB: "Hisar O + Seri Üretim Sözleşmesi imzalandı"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savuma Sanayii Başkanlığı, Hisar O+ Seri Üretim Sözleşmesi'nin imzalandığını, sözleşme kapsamındaki teslimatların 2024'e kadar gerçekleştirilmesinin planlandığını duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Hisar O+ Seri Üretim Sözleşmesi başkanlığımız ile Aselsan - Roketsan iş ortaklığı arasında imzalandı. Sözleşme kapsamındaki teslimatların 2024'e kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor" ifadelerine yer verildi.

SSB: 'Hisar O + Seri Üretim Sözleşmesi imzalandı'
SSB: 'Hisar O + Seri Üretim Sözleşmesi imzalandı'
SSB: 'Hisar O + Seri Üretim Sözleşmesi imzalandı'
SSB: 'Hisar O + Seri Üretim Sözleşmesi imzalandı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek

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