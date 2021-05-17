Yeni Atak helikopterleri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi
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Yeni Atak helikopterleri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, T129 Atam helikopteri Faz-2 versiyonunun ikincisinin Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, T129 Atam helikopteri Faz-2 versiyonunun ikincisinin Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığının sosyal medya hesabında Atak helikopterinin görüntülerinin de yer aldığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki hakimiyetini artırmak için üretmeye hız kesmeden devam ediyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne T129 Atak helikopteri Faz-2 versiyonunun ikincisini teslim ettik" ifadeleri kullanıldı.

(Utku Şimşek/ İHA)

Yeni Atak helikopterleri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi
Yeni Atak helikopterleri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi
Yeni Atak helikopterleri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi
Yeni Atak helikopterleri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi
Yeni Atak helikopterleri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi
Yeni Atak helikopterleri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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