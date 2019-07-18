SSB Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması
SSB Başkanı İsmail Demir ABD'nin F-35 kararıyla ilgili, "Askıya alma kelimesi kullanılıyor, çıkartılma kelimesi değil. Çıkartılmanın kendine has hükümleri olabilir, o devrede yok." dedi.
SSB Başkanı İsmail Demir ABD'nin F-35 kararıyla ilgili, "Askıya alma kelimesi kullanılıyor, çıkartılma kelimesi değil. Çıkartılmanın kendine has hükümleri olabilir, o devrede yok." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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