SSB Başkanı Demir: "Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın dik duruşuyla emir alan bir ülke olmadığını gösterdi, bu da bir ambargo mekanizmasını devreye soktu."
17.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:40
SSB Başkanı Demir: "Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın dik duruşuyla emir alan bir ülke olmadığını gösterdi, bu da bir ambargo mekanizmasını devreye soktu.
SSB Başkanı Demir: "Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın dik duruşuyla emir alan bir ülke olmadığını gösterdi, bu da bir ambargo mekanizmasını devreye soktu."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım