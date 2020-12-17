SSB Başkanı Demir: "Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın dik duruşuyla emir alan bir ülke olmadığını gösterdi, bu da bir ambargo mekanizmasını devreye soktu."
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SSB Başkanı Demir: "Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın dik duruşuyla emir alan bir ülke olmadığını gösterdi, bu da bir ambargo mekanizmasını devreye soktu."

17.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:40
SSB Başkanı Demir:

SSB Başkanı Demir: "Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın dik duruşuyla emir alan bir ülke olmadığını gösterdi, bu da bir ambargo mekanizmasını devreye soktu.

SSB Başkanı Demir: "Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın dik duruşuyla emir alan bir ülke olmadığını gösterdi, bu da bir ambargo mekanizmasını devreye soktu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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