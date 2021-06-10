SSB Başkanı Demir: "Sanayi ve teknoloji altyapısı güçlü değilse o ülkenin sırf savunma sanayiinde iyi bir noktada olduğunu söylemek çok geçerli bir...

SSB Başkanı Demir: "Sanayi ve teknoloji altyapısı güçlü değilse o ülkenin sırf savunma sanayiinde iyi bir noktada olduğunu söylemek çok geçerli bir argüman olmaz" "Uzaya gidebildiğimiz bir dünyaya adım adım yürüyeceğiz" Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Verimlilik ve...

SSB Başkanı Demir: "Sanayi ve teknoloji altyapısı güçlü değilse o ülkenin sırf savunma sanayiinde iyi bir noktada olduğunu söylemek çok geçerli bir argüman olmaz"

"Uzaya gidebildiğimiz bir dünyaya adım adım yürüyeceğiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı V-Talks etkinliği kapsamında düzenlenen "2023 Sonrası Savunma ve Uzay Teknolojileri" oturumunun açılış konuşmasını yaptı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı V-Talks etkinliği kapsamında düzenlenen "2023 Sonrası Savunma ve Uzay Teknolojileri" etkinliğinde yaptığı açılış konuşmasında Türkiye'nin savunma sanayii, teknolojisin bulunduğu nokta, uzay sanayii alanında gerçekleştirilen yenilikleri değerlendirdi.

"Teknoloji kullanımının insanlara huzur, sukut, barış getirmek yerine çoğu kez zulüm, ateş ve kanın kaynağı olarak kullanıldığını görüyoruz"

Teknolojik gelişmelerin her zaman iyi sonuçlanmadığını belirten Demir, "Bilim ve teknoloji odaklı konuştuğumuzda, insan faktörünü ıskalamış bilim ve teknolojinin dünyanın başına ne felaketler açtığını tarihte çeşitli olaylarda gördük. Bugünkü uygulamalarda da güçlülerin hukukunun olduğu bir dünyada yine teknoloji kullanımının insanlara huzur, sukut, barış getirmek yerine çoğu kez zulüm, ateş ve kanın kaynağı olarak kullanıldığını görüyoruz" diye konuştu.

"Genç ve iyi yetişmiş insan kaynağı Türkiye'nin geleceğinin teminatı"

İnsan faktörünün ülkelerin gelişmesinde önemli bir faktör olduğunu söyleyen Demir, "İnsan kaynağı bir ülkenin en önemli gücüdür. Türkiye'nin en önemli gücü ne iye baktığımız da dinamik, genç ve iyi yetişmiş insan kaynağı Türkiye'nin geleceğinin teminatı olmak durumunda. Genç bir nüfusumuz var ve bu nüfusun iyi yetiştirilmesi, geleceğinin karartılmaması, ideallerinin sömürülmemesi ve zamanlarının israf edilmeden hedef odaklı gidilerek sonuca varılması çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Sanayi ve teknoloji altyapısı güçlü değilse o ülkenin sırf savunma sanayiinde iyi bir noktada olduğunu söylemek çok geçerli bir argüman olmaz"

Türkiye'nin vizyonu ve gideceği doğrultu konusunda hedeflere ulaşma konusunda Savunma Sanayii bir örnek teşkil edeceğini söyleyen Demir, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yönetim kademelerinin savunma sanayiine verdiği önem sayesinde oluşan iradeli çalışmalarla da belirli bir noktaya geldi. Ancak tekrar tekrar söylüyoruz ki bir ülkede sanayi ve teknoloji altyapısı güçlü değilse o ülkenin sırf savunma sanayiinde iyi bir noktada olduğunu söylemek çok geçerli bir argüman olmaz. Onun için de belki savunma sanayiini bir pilot yönetici güç olarak adlandırabiliriz ama bunun sürdürülebilir olması özellikle belirli stratejik alanlarda dünyada önde gelen teknolojilere ürünlere sahip ülkeler arasında sayılmak istiyorsak altta geniş bir teknoloji sanayii altyapısının olması kaçınılmazdır" ifadelerine yer verdi.

"Uzaya gidebildiğimiz bir dünyaya adım adım yürüyeceğiz"

Türkiye olarak uzay konusunda bugüne kadar gerekli eğilimin verilmediğini belirten İsmail Demir şunları kaydetti:

"Uzay konusunun ilk gündeme geldiği kavramlar uydularımız oldu. Gerek haberleşme gerekse gözlem uydularımız çeşitli yabancı iş birlikleriyle yapıldı, giderek artan yayıncılık oranlarıyla uzaya fırlatıldı. Burada kendimizi sorgularsak uzaya erişecek fırlatma sistemlerimizin olması uydularımızı kendimizin yapıyor olması uzay tarihçesi kazanmış ürünlerimizin ve uzaya yönelik teknolojilerimizin olgunlaşması gerekiyor. Dünya üzerinde çalışan sistemlerde çeşitli teknolojileri geliştirme konusunda yoğun bir faaliyet içerisindeyiz ama bunların uzay ortamında çalışması uzay tarihçesi kazanması ise ayrı bir konu.

Genelde uzay çalışmaları bilgisayarla barışçıl ve sivil amaçlarla yürütülen çalışmalar ama kimse şunu inkar edemez, bütün bu çalışmalar nihayetinde gözlem haberleşme vesaire savunma alanlarına da bir katkıda bulunur. Bu açıdan Roketsan katı yakıt roket motorlarıyla uzaya erişim 150 kilometreyi aşan bir irtifada daha da artık sistemlerimizi gönderebiliyoruz. Kademeli roket atışları yapabiliyoruz. Uzayda ayrılma, yönlendirme yapabiliyoruz ama bu da yetmez. Tabii ki roket teknolojilerinde bütün roket motorları teknolojilerine sahip olmak gerek katı yakıtı gerek sıvı yakıtı bir yolculuğumuz başladı. 2023 sonrasında da bu yolculuk artarak devam edecek. İnşallah kendi özgün haberleşme ve gözlem odalarımızın uzayda olduğu kendi fırlatma sistemlerimizle uzaya gidebildiğimiz bir dünyaya adım adım yürüyeceğiz.

Savunma sanayiinde oluşturulan kabiliyet ve teknolojiler bu yolculuğun temel teknoloji alanlarını teşkil edecek. Uzay bir ilgi ve merak olmaktan öte artık stratejik konumlanma olarak hem toplumların psikolojik, sosyal algısı hem de gelecekte artık insanoğlunun uzay yolculuğu ve arayışında açılacak yeni ufuklarda söz sahibi olmak istiyorsak burada var olmalıyız. Uzay tarihçemiz çok yeni ama burada da hızla oluşturduğumuz temel teknolojilerle yolculuğumuzu yapmaya ve bu yolculuğu yapmak için de savunma sanayii ekosisteminde oluşan teknolojilerin kullanılması şirketlerimizin yer alması başarmaktır. Bunu da gerektiği ortamda gerekli ölçüde amacına uygun bir şekilde yürütmek kararlılığındayız.

Bu yolculuk tabii ki yine insan kaynağıyla yürüyecek. Biz eğer böyle bir yolculuk kararlılığındaysak bugünden o yolculuğu gerçekleştirecek insan kaynağımızı lise seviyesinden başlamak üzere üniversitelerimizde yetiştirmek, bilim adamalarımızı bu konularda çalıştırmak durumundayız. Tabii ki bu mesele birazcık tavuk yumurta meselesi gibi. Projemiz olmazsa bir hedefiniz olmazsa uzayla ilgili atacak adımlarınızı belirlemediyseniz bu konuda proje geliştirmek, bilim adamı yetiştirmek akademik çalışma yapma konusunda da eksik kalırsınız.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş