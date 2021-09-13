SSB Başkanı Demir, "Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması"nın hazırlık etabını takip etti
AA / Kadir Yıldız - Haberler | Ekonomi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklaması KOCAELİ - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TEKNOFEST kapsamında bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması"nı ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklaması KOCAELİ - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TEKNOFEST kapsamında bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması"nı ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.