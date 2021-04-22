SSB Başkanı Demir: "MAM-T mühimmatımızın ilk test atışı AKINCI TİHA'dan başarıyla gerçekleştirildi"
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SSB Başkanı Demir: "MAM-T mühimmatımızın ilk test atışı AKINCI TİHA'dan başarıyla gerçekleştirildi"

Anadolu Ajansı - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SİHA'lara yönelik daha yüksek harp başlığı etkinliği ve daha uzun menzil için geliştirilen MAM-T mühimmatının ilk test atışının AKINCI TİHA'dan başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SİHA'lara yönelik daha yüksek harp başlığı etkinliği ve daha uzun menzil için geliştirilen MAM-T mühimmatının ilk test atışının AKINCI TİHA'dan başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Demir, Twitter hesabından SİHA'lara yönelik geliştirilen mühimmata ilişkin şunları paylaştı:

"SİHA'larımızın yeni vurucu gücü MAM-T. Daha yüksek harp başlığı etkinliği ve daha uzun menzil için geliştirilen MAM-T mühimmatımızın ilk test atışı AKINCI TİHA'dan başarıyla gerçekleştirildi. İlk defa MAM-T yanında MAM-L ve MAM-C ile beraber 3 mühimmatla kalkıp hepsinin patlayıcı başlıksız test atışlarını başarıyla gerçekleştiren AKINCI envantere girmek için gün sayıyor. Başta, Baykar ve Roketsan olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum."

SSB Başkanı Demir: 'MAM-T mühimmatımızın ilk test atışı AKINCI TİHA'dan başarıyla gerçekleştirildi'
SSB Başkanı Demir: 'MAM-T mühimmatımızın ilk test atışı AKINCI TİHA'dan başarıyla gerçekleştirildi'
SSB Başkanı Demir: 'MAM-T mühimmatımızın ilk test atışı AKINCI TİHA'dan başarıyla gerçekleştirildi'
SSB Başkanı Demir: 'MAM-T mühimmatımızın ilk test atışı AKINCI TİHA'dan başarıyla gerçekleştirildi'

Kaynak: Anadolu Ajansı

SSB Başkanı Demir: 'MAM-T mühimmatımızın ilk test atışı AKINCI TİHA'dan başarıyla gerçekleştirildi'
SSB Başkanı Demir: "MAM-T mühimmatımızın ilk test atışı AKINCI TİHA'dan başarıyla gerçekleştirildi"
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