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SSB Başkanı Demir, Lojistik Destek Gemisi Projesi'nin ilk gemisinin hizmete girdiğini bildirdi

SSB Başkanı Demir, Lojistik Destek Gemisi Projesi'nin ilk gemisinin hizmete girdiğini bildirdi
AA / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Lojistik Destek Gemisi Projesinin ilk gemisinin hizmete girdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Lojistik Destek Gemisi Projesinin ilk gemisinin hizmete girdiğini belirtti.

Demir, sosyal medya hesabından muharip gemilerin lojistik ihtiyaçları için devam eden projeye ilişkin, şu paylaşımda bulundu:

"Muharip gemilerimizin lojistik ihtiyaçları için başlatılan Lojistik Destek Gemisi Projemizin ilk gemisi TCG Yzb. Güngör Durmuş (A-574), STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ana yükleniciliğinde Ada Tersanesi'nde yapımı tamamlanıp Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın hizmetine girdi. Hayırlı Olsun!"

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AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi Haberleri

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