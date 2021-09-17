SSB Başkanı Demir: "Kontrol Botumuzun artık seri üretimine geçiyoruz"

Dünyanın en büyük seri gemi inşa projesinde seri üretim başlıyor

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, dünyanın en büyük seri gemi inşa projesi olan ve 122 botun üretileceği 'Kontrol Botu' projesinde seri üretim aşamasına geçildiğini duyurdu.

Dünya gemi inşa arşivlerindeki en büyük seri gemi inşa projesinde, 122 botun üretileceği 'Kontrol Botu' projesinde seri üretim aşamasına geçildiğini duyuran Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Kontrol Botumuzun artık seri üretimine geçiyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için 122 bot üreteceğimiz projeyle düzensiz göçle mücadele, arama kurtarma, kaçakçılıkla mücadele ve denizden emniyet/güvenlik operasyonlarını daha etkin gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.