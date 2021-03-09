SSB Başkanı Demir: "HİSAR-O+ Hava Savunma Sistemi'miz en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hedefini vurup imha ederek başarıyla geçti."

SSB Başkanı Demir: "HİSAR-O+ Hava Savunma Sistemi'miz en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hedefini vurup imha ederek başarıyla geçti.