SSB Başkanı Demir: "HİSAR-O+ Hava Savunma Sistemi'miz en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hedefini vurup imha ederek başarıyla geçti."
09.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:35
SSB Başkanı Demir: "HİSAR-O+ Hava Savunma Sistemi'miz en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hedefini vurup imha ederek başarıyla geçti.
SSB Başkanı Demir: "HİSAR-O+ Hava Savunma Sistemi'miz en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hedefini vurup imha ederek başarıyla geçti."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur