SSB Başkanı Demir: "HİSAR-O+ Hava Savunma Sistemi'miz en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hedefini vurup imha ederek başarıyla geçti."
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SSB Başkanı Demir: "HİSAR-O+ Hava Savunma Sistemi'miz en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hedefini vurup imha ederek başarıyla geçti."

09.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:35
SSB Başkanı Demir:

SSB Başkanı Demir: "HİSAR-O+ Hava Savunma Sistemi'miz en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hedefini vurup imha ederek başarıyla geçti.

SSB Başkanı Demir: "HİSAR-O+ Hava Savunma Sistemi'miz en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hedefini vurup imha ederek başarıyla geçti."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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