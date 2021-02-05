SSB Başkanı Demir'den milli gemisavar füzesi için kutlama paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, bugün testi başarıyla gerçekleşen uzun menzilli milli gemisavar füzesi Atmaca'da emeği geçenleri kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, bugün testi başarıyla gerçekleşen uzun menzilli milli gemisavar füzesi Atmaca'da emeği geçenleri kutladı.
Demir, Twitter hesabından, Roketsan tarafından geliştirilen uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca'nın, Sinop'ta test edilmesine ilişkin Roketsan'ı etiketleyerek, şu paylaşımda bulundu:
"İlk milli gemisavar füzemiz Atmaca, milli gemimiz TCG Kınalıada'dan atışında hedefi başarıyla imha etti. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Kahraman ordumuza hayırlı olsun!"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök