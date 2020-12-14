SSB Başkanı Demir'den ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına ilişkin açıklama Açıklaması
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SSB Başkanı Demir'den ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına ilişkin açıklama Açıklaması

14.12.2020 22:23 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:27
SSB Başkanı Demir'den ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararı alınmasına yönelik, "Benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek, Türk savunma sanayisini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararı alınmasına yönelik, "Benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek, Türk savunma sanayisini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir." ifadesini kullandı.

Demir, ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararlarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayi hedefinde kararlı olduklarını dile getiren Demir, "Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan herhangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 22:28:01. #1.15#
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