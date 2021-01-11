SSB Başkanı Demir: "ALTAY tankı için geliştirilen BATU tank motorunun ilk prototipi ile yeni nesil hafif zırhlı araçlar için geliştirilen UTKU motor...
11.01.2021 11:45 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:48
SSB Başkanı Demir: "ALTAY tankı için geliştirilen BATU tank motorunun ilk prototipi ile yeni nesil hafif zırhlı araçlar için geliştirilen UTKU motor ve transmisyonunun ilk prototipi bu yıl çalıştırılacak.
SSB Başkanı Demir: "ALTAY tankı için geliştirilen BATU tank motorunun ilk prototipi ile yeni nesil hafif zırhlı araçlar için geliştirilen UTKU motor ve transmisyonunun ilk prototipi bu yıl çalıştırılacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya