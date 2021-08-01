SSB Başkanı Demir, Aksungur İHA'nın 3 kişinin yangından kurtulmalarına vesile olduğunu bildirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SSB Başkanı Demir, Aksungur İHA'nın 3 kişinin yangından kurtulmalarına vesile olduğunu bildirdi

SSB Başkanı Demir, Aksungur İHA'nın 3 kişinin yangından kurtulmalarına vesile olduğunu bildirdi
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksungur İnsansız Hava Aracının (İHA), dün yangın bölgesindeki görev uçuşunda yaptığı tespit sonucu, 3 kule çalışanının alevlerin arasından kurtarıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksungur İnsansız Hava Aracının (İHA), dün yangın bölgesindeki görev uçuşunda yaptığı tespit sonucu, 3 kule çalışanının alevlerin arasından kurtarıldığını bildirdi.

Demir, Twitter hesabından, yangınlarda kullanılan İHA'lara ilişkin paylaşımda bulundu.

Savunma Sanayisinin geliştirdiği Bayraktar TB2 ve Aksungur İHA'larının herkesi derinden etkileyen yangınlarda aktif görev yaptığını belirterek, "AKSUNGUR İHA dün yaptığı görev uçuşunda 3 kule çalışanını tespit etti ve hamdolsun bu sayede alevlerin arasından kurtulmalarına vesile oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Haluk Levent Mehmet Ali Erbil
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SSB Başkanı Demir, Aksungur İHA'nın 3 kişinin yangından kurtulmalarına vesile olduğunu bildirdi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 19:56:50. #1.16#

title