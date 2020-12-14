SSB Başkanı Demir: "(ABD'nin yaptırım kararı) Benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek, Türk savunma sanayisini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir."
14.12.2020 21:59 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:02
SSB Başkanı Demir: "(ABD'nin yaptırım kararı) Benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek, Türk savunma sanayisini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir.
SSB Başkanı Demir: "(ABD'nin yaptırım kararı) Benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek, Türk savunma sanayisini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran