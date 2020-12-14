SSB Başkanı Demir: "(ABD'nin yaptırım kararı) Benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek, Türk savunma sanayisini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir."
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SSB Başkanı Demir: "(ABD'nin yaptırım kararı) Benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek, Türk savunma sanayisini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir."

14.12.2020 21:59 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:02
SSB Başkanı Demir:

SSB Başkanı Demir: "(ABD'nin yaptırım kararı) Benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek, Türk savunma sanayisini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir.

SSB Başkanı Demir: "(ABD'nin yaptırım kararı) Benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek, Türk savunma sanayisini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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