SSB Başkanı Demir: "(ABD'nin yaptırım kararı) Benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek, Türk savunma sanayisini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir."

SSB Başkanı Demir: "(ABD'nin yaptırım kararı) Benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek, Türk savunma sanayisini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir.