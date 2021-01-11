SSB Başkanı Demir: "2021'de Hisar-A+ envantere girmeye devam edecek, Hisar-O+'nın testleri tamamlanacak ve sistem envantere girmeye hazır hale...
11.01.2021 11:27 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:27
SSB Başkanı Demir: "2021'de Hisar-A+ envantere girmeye devam edecek, Hisar-O+'nın testleri tamamlanacak ve sistem envantere girmeye hazır hale gelecek"
SSB Başkanı Demir: "2021'de Hisar-A+ envantere girmeye devam edecek, Hisar-O+'nın testleri tamamlanacak ve sistem envantere girmeye hazır hale gelecek"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım