SSB Başkanı Demir: "2021'de Hisar-A+ envantere girmeye devam edecek, Hisar-O+'nın testleri tamamlanacak ve sistem envantere girmeye hazır hale...
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SSB Başkanı Demir: "2021'de Hisar-A+ envantere girmeye devam edecek, Hisar-O+'nın testleri tamamlanacak ve sistem envantere girmeye hazır hale...

11.01.2021 11:27 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:27
SSB Başkanı Demir:

SSB Başkanı Demir: "2021'de Hisar-A+ envantere girmeye devam edecek, Hisar-O+'nın testleri tamamlanacak ve sistem envantere girmeye hazır hale gelecek"

SSB Başkanı Demir: "2021'de Hisar-A+ envantere girmeye devam edecek, Hisar-O+'nın testleri tamamlanacak ve sistem envantere girmeye hazır hale gelecek"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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