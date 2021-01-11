SSB Başkanı Demir: "2021'de Akıncı TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak, Aksungur SİHA seri üretimi sürecek, Atak Faz-2'nin ilk teslimatları başlayacak."
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SSB Başkanı Demir: "2021'de Akıncı TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak, Aksungur SİHA seri üretimi sürecek, Atak Faz-2'nin ilk teslimatları başlayacak."

11.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:28
SSB Başkanı Demir:

SSB Başkanı Demir: "2021'de Akıncı TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak, Aksungur SİHA seri üretimi sürecek, Atak Faz-2'nin ilk teslimatları başlayacak.

SSB Başkanı Demir: "2021'de Akıncı TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak, Aksungur SİHA seri üretimi sürecek, Atak Faz-2'nin ilk teslimatları başlayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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