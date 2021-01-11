SSB Başkanı Demir: "2021'de Akıncı TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak, Aksungur SİHA seri üretimi sürecek, Atak Faz-2'nin ilk teslimatları başlayacak."
11.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:28
SSB Başkanı Demir: "2021'de Akıncı TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak, Aksungur SİHA seri üretimi sürecek, Atak Faz-2'nin ilk teslimatları başlayacak.
SSB Başkanı Demir: "2021'de Akıncı TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak, Aksungur SİHA seri üretimi sürecek, Atak Faz-2'nin ilk teslimatları başlayacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım