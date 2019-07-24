SSAB’ın tercihi Ermaksan oldu
Ermaksan, ABD merkezli dünyanın en büyük çelik üreticisi SSAB firması için ürettiği son teknolojiye sahip, 18 metre uzunluğundaki fiber lazer makinesinin kurulumunu gerçekleştirdi.
Ermaksan, ABD merkezli dünyanın en büyük çelik üreticisi SSAB firması için ürettiği son teknolojiye sahip, 18 metre uzunluğundaki fiber lazer makinesinin kurulumunu gerçekleştirdi. Makine, Ermaksan'ın Kuzey Amerika pazarına ihraç ettiği bu uzunluktaki 2'nci ürün oldu.
Kaynak: Dunya.com
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