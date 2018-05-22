Sri Lankalı Yetimlerin Bayramlık Sevinci

Türkiye'deki hayırseverler tarafından, Sri Lanka'daki 500 yetim ve yoksul Müslüman çocuğa bayramlık kıyafet gönderildi. Çocuklar, kıyafetlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde Sri Lanka'daki yoksul Müslümanlara kumanya yardımı yapıp, fitre dağıtan İHH İnsani Yardım Vakfı, yetim ve yoksul çocukları da unutmadı. Vakıf, Türkiye'deki hayırsever bağışçılarının ülkedeki 500 çocuğa gönderdiği bayramlık kıyafetleri, çeşitli bölgelerde düzenlenen etkinliklerle dağıttı. Etkinliklerde, Türkiye'den gelen grubu büyük bir sevinçle karşılayan Sri Lankalı çocuklar, ilahi ve ayetler okuyup, Türkiye ve hayırseverler için dua etti.

"Paylaşarak kardeşlik büyür"

Ülkenin Puttalam bölgesindeki bir yetimhanede düzenlenen kıyafet dağıtım etkinliğinde konuşan İHH Sivas İl Başkanı Ahmet Çakmak, "2018 Ramazan çalışması yapmak üzere İstanbul, Konya ve Sivas'tan bir grup olarak sizleri ziyarete geldik. Bu sene, 'Paylaşmak kardeşliktir, paylaşarak kardeşlik büyük' sözü Ramazan sloganımızdır. Her zaman sizlerin yanındayız ve sizleri çok seviyoruz. Biliyorsunuz biz bir ümmetiz, ümmet bir bütündür, Ayrılamaz parçalanamaz. Size Türkiyeli, Anadolulu Müslümanların selamını getirdik" dedi.

Çocuklar ise, yeni kıyafetlerine kavuşmanın sevincini yaşadı. - COLOMBO