Sri Lankalı Katolikler Kovid-19 kurbanlarının Iranaitivu Adası'na gömülmesini protesto etti

Sri Lanka hükümetinin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybeden Müslüman ve Hristiyanların cesetlerinin Iranathivu Adası'na gömülmesine izin vermesi, ülkedeki Katolikler ve Ada sakinleri tarafından protesto edildi.

Sri Lanka hükümetinin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybeden Müslüman ve Hristiyanların cesetlerinin Iranathivu Adası'na gömülmesine izin vermesi, ülkedeki Katolikler ve Ada sakinleri tarafından protesto edildi.

Asya kıtasındaki Katoliklere yönelik haberler yapan Union of Catholic Asian News (UCA) haberine göre, Kovid-19'dan yaşamını yitiren Müslüman ve Hristiyanların adaya gömülme kararı yüzlerce kişi tarafından tepki ile karşılandı.

Gösterilere, Ulusal Balıkçılık İşbirliği Hareketi üyelerinin ve ada sakinlerinin katıldığı kaydedildi.

Sri Lanka hükümetinin kararını protesto eden Katolik rahipler, söz konusu uygulamanın sağlık sorunlarına yol açacağını ve bu durumun geçimini balıkçılıkla sağlayan yerel halka engel oluşturacağını savundu.

Rahipler, Kovid-19 kurbanlarının Ada'ya gömülmesinin ada sakinlerine zarar vereceğini, yerel halkın halihazırda virüsün su yoluyla yayılabileceğinden endişe duyduklarını dile getirdi.

Gelişmeler üzerine açıklama yapan Sri Lanka Müslüman Kongresi Lideri Rauf Hakim, Müslümanların cenazelerinin zorla yakılmasına sürekli olarak karşı çıkacaklarını vurguladı.

Hükümet Sözcüsü Keheliya Rambukwella, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, başkent Kolombo'ya yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Iranathivu Adası'ndaki bir bölgenin defin alanı olarak tahsis edildiğini duyurmuştu.

Ülkede Mart 2020'den bu yana salgın nedeniyle ölenlerin cenazeleri yakılıyordu. Bu durum, hem ülkedeki Müslüman ve Hristiyan grupların hem de Birleşmiş Milletlerin tepkisini çekiyordu.

Sri Lanka'da Mart 2020'de alınan kararın ardından bugüne kadar aralarında 20 günlük bir bebeğin de olduğu 100'den fazla Müslümanın cesedi ailelerine verilmeden yakılmıştı.

Uygulamaya tepki gösteren Müslümanların açtığı dava, Aralık 2020'de Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmişti.

Sri Lanka Sağlık Bakanlığı, cesetlerden yer altı sularına virüs bulaşabileceğini iddia ederek uygulamayı savunmuş, Dünya Sağlık Örgütü böyle bir tehlike bulunmadığını açıklamıştı.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Sri Lanka'ya iki günlük ziyaretinin ardından, 26 Şubat'ta salgından ölenlerin yakılması zorunluluğu kaldırılmıştı.

Halkın çoğunluğu Budist olan Sri Lanka'da nüfusun yaklaşık yüzde 9'unu Müslümanlar ve yaklaşık yüzde 7'sini Hristiyanlar oluşturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere