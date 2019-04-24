Sri Lanka'yı Vuran Terör Saldırılarında Ölü Sayısı 359'a Yükseldi

Sri Lanka polisi, Paskalya gününde kiliseleri ve otelleri hedef alan terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 359'a çıktığını, 500'den fazla kişinin de yaralı olduğunu açıkladı.

Salı günü, terör örgütü IŞİD, kendi haber ajansı aracılığıyla yayımladığı açıklamada, saldırıları örgüt üyelerinin düzenlediğini ileri sürmüştü. Sri Lanka hükümet ise, Hristiyanları hedef alan saldırının Yeni Zelanda'daki cami saldırılarına misilleme olarak "Ulusal Tevhid Cemaati" adlı yerli örgütün yaptığını ileri sürüyor. Euronews.com'da Görüntüle