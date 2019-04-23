Sri Lanka'ya 10 Gün Öncesinden İstihbarat Ulaşmasına Rağmen Saldırılar Neden Önlenemedi?

Sri Lanka'da Paskalya gününde kilise ve otelleri hedef alan bombalı saldırılarının sorumluluğunu terör örgütü IŞİD üstlendi. Sri Lanka hükümeti, en az 321 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının arkasında "Ulusal Tevhid Cemaati" adlı yerli örgütün olduğunu ileri sürüyor.

Ülkeye saldırılar düzenlenebileceğine dair ciddi istihbarat raporları gelmesine rağmen güvenlik güçlerinin neden zamanında harekete geçmediği sorusu tartışmalara sebep oldu. Euronews.com'da Görüntüle