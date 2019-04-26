Sri Lanka Terör Saldırılarını Planlayan Muhammed Zahran Kim?

Sri Lanka'da 21 Nisan günü terör saldırılarını gerçekleştiren grubun lideri Muhammed Haşim Muhammed Zahran'ın geçmişine ilişkin bilgiler gün yüzüne çıkıyor.

12 yaşında Cemayethul Falah Arap Koleji'nde öğrenimine başlayan Zahran o dönem yaşıtlarından pek farkı bulunmayan, hırsları olmayan sıradan bir öğrenci olarak görüldü. Dört kardeşi ile birlikte iki odalı bir evde yaşamını sürdüren Zahran'ın babası sokakta yemek satan fakir biriydi ve küçük çaplı hırsızlıklar yaptığı anlatılıyor. Euronews.com'da Görüntüle