Sri Lanka Terör Saldırıları: Aramalar Sırasında Polis ile Bir Grup Arasında Silahlı Çatışma Çıktı

Doğu Sri Lanka'da yapılan aramalar sırasında polis ile bir grup arasında silahlı çatışma çıktı. Paskalya günü yapılan terör saldırıları sonrası düzenlenen operasyonlar kapsamında çıkan çatışma Batticaloa şehri yakınlarındaki Ampara Sainthamaruthu kasabasında meydana geldi.

Askeri yetkililerin verdiği bilgiye göre arama sırasında önce bir patlama yaşandı ardından da arama yapan askerlere ateş açıldı. Euronews.com'da Görüntüle