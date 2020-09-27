Sri Lanka 'tehlikeli atıkları' İngiltere'ye geri gönderdi
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BBC

Sri Lanka 'tehlikeli atıkları' İngiltere'ye geri gönderdi

27.09.2020 22:17 | Son Güncelleme: 27.09.2020 22:20
Sri Lanka 'tehlikeli atıkları' İngiltere'ye geri gönderdi

Sri Lanka, 'tehlikeli atık' buldukları 21 geri dönüşüm konteynerini İngiltere'ye geri yolladıklarını açıkladı.

Sri Lanka, 'tehlikeli atık' buldukları 21 geri dönüşüm konteynerini İngiltere'ye geri yolladıklarını açıkladı.

Sri Lankalı yetkililer, 260 ton atığın tehlikeli atıklara ilişkin uluslararası kanunları ihlal ettiğini bildirdi.

Gümrük yetkilileri, kullanılmış yatak, halı ve kilimlerden oluşması beklenen konteynerlerde tıbbi atık da bulunduğunu açıkladı.

Yetkililer, 2017'de özel bir şirket tarafından ithal edilen 263 konteynerin büyük bölümünün depolarda saklandığını, küçük bir kısmının ise yeniden ihraç edildiğini bildirdi.

2018 yılında Sri Lankalı yetkililerin atıklara el koymasının ardından adli süreç başlatılmıştı.

Yetkililer 21 konteynerin Cumartesi günü Sri Lanka'dan ayrıldığını açıkladı.

Gümrük Müdürlüğü Sözcüsü Sunil Jayaratne, İngiltere'den gelen konteynerlerin tehlikeli atıklarla ilgili uluslararası kuralları ve düzenlemeleri ihlal ettiğini söyledi.

İngiltere Çevre Ajansı'ndan yasa dışı atık ihracatıyla mücadele etmekte kararlı olduğu açıklaması geldi.

Bir sözcü, "Sri Lankalı yetkililerle iletişim halindeyiz ve resmi inceleme başlatabilmek için daha fazla bilgi talebinde bulunduk" dedi.

Asya ülkeleri son dönemde benzer uygulamalara başvuruyor. Malezya, yılın başında yasa dışı yollarla ülkeye ithal edildiği belirlenen 42 konteyner plastik atığı İngiltere'ye geri göndermişti.

BBC
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