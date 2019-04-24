Sri Lanka Saldırıları - Başbakan Wickremesinghe: Işid Bağlantısı Olabilir

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün ülkesinde Pazar günü bazı kiliseler ve otellerde düzenlenen intihar saldırılarıyla bağlantısının olabileceğini söyledi.

Ranil Wickremesinghe, hükümetinin, "saldırıların yurt dışındaki terör örgütlerinin yardımı olmadan düzenlenemeyeceğine" inandığını belirtti.

IŞİD Salı günü, 321 kişinin öldüğü, 500'e yakın kişinin de yaralandığı saldırıları üstlenmiş ancak detaylı bir açıklama yapmamıştı.

Sri Lanka hükümeti saldırılardan Ulusal Tevhid Cemaati adlı örgütü sorumlu tutuyor.

Ancak örgüt saldırıları üstlenmemişti.



'Polis ve güvenlik birimleri yeniden yapılandırılacak' Televizyondan ulusa seslenen Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena ise saldırılar sonrası polis ve güvenlik birimlerini "tamamen yeniden yapılandırma" sözü verdi.

Maithripala Sirisena, "24 saat içinde" bazı güvenlik birimlerin başkanlarını değiştirmeyi planladığını açıkladı.

Sirisena da Başbakan Wickremesinghe gibi ülkede saldırılar düzenlenebileceği uyarısı yapılan bazı istihbarat raporlarının kendisiyle paylaşılmadığını söyledi.



Sri Lanka'da hükümetin iç savaş döneminden kalma bir uygulamayı yeniden hayata geçirerek ülkede bölgesel güvenlik komiteleri oluşturabileceği bildiriliyor.

Ülkede saldırıları sonrası tümü Sri Lanka vatandaşı 40 zanlı gözaltına alınmış ve olağanastü hal ilan edilmişti.