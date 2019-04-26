Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü Sayısı 253

Sri Lanka Sağlık Bakanlığı, 21 Nisan'da 8 ayrı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının '253 civarında' olduğunu duyurdu.

Bakanlık, hesaplama hatası yapıldığını belirterek, ölü sayısının 359 değil, '253 civarı' olduğunu açıkladı.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Anil Jayasinghe, patlamalarda tanınmaz halde çok sayıda ceset parçasının bulunduğunu; bunun da ölü sayısının tespitini güçleştirdiğini söyledi.

Kaynak: DHA